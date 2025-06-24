حين تصير القواعد العسكرية "رموز وطنية"... وتُنسى فلسطين في البيانات الرسمية

كتب: رزق عطاونة

في بيان رسمي لا يخلو من النبرة الصارمة، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "إدانة دولة قطر الشديدة" للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي"، ومؤكدة على حقها في "الرد" بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

في الظاهر، يبدو الموقف القطري منطقيًا من حيث الشكل؛ فالدولة ...أي دولة، من حقها أن تحمي حدودها وأجواءها لكن حين ننتقل إلى مضمون البيان وسياقه السياسي، تتبدّى مفارقة صارخة: كيف يُرفع شعار السيادة الوطنية دفاعًا عن قاعدة عسكرية أمريكية – تُعدّ من أكبر القواعد خارج الأراضي الأمريكية – وتُستخدم منذ سنوات منصةً لشن اعتداءات عسكرية على شعوب ودول في الجوار؟ بل وتُشير تقارير دولية موثقة إلى أن هذه القاعدة تُستخدم اليوم لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بذخائر تُسفك بها دماء الفلسطينيين في غزة ضمن حملة إبادة جماعية مستمرة منذ أكتوبر 2023.

فأي "سيادة" تلك التي يُستفز لها عندما تُمس مصالح القوى الاسعمارية على أرضنا، بينما تُغضّ الأبصار تمامًا عن السيادة الفلسطينية المنتهكة يوميًا من قبل الاحتلال؟ وأين كانت تلك السيادة حين تم تحويل أرض عربية إلى منصة حرب تُضرب منها بغداد، وصنعاء، وغزة، وبيروت، وسوريا؟

الأخطر من ذلك هو مشهد "النخوة العربية" الفورية: بيانات إدانة واستعداد "للدفاع عن قطر" ضد الاعتداء الإيراني، صدرت بسرعة البرق من عدة عواصم عربية. وكأن العروبة لا تُستفز إلا حين تتعرض قاعدة أمريكية للخطر، لا حين تُباد غزة، أو يُقتل الأطفال تحت الأنقاض، أو يُجتثّ شعب كامل من أرضه، أو تُحاصر وتهدم مخيمات اللاجئين الفلسطينين في شمال الضفة الغربية .

أين كانت هذه النخوة حين استغاثت غزة؟ ،أين كانت السيادة حين تم تهجير أهل الشيخ جراح؟

أين كان "الرد المباشر" حين اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت النار على المستشفيات والكنائس والمدارس؟

المنطق الذي يُدين صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أجنبية ، ويتجاهل عشرات آلاف الصواريخ التي تُلقى على المدنيين في غزة، لا يمكن أن يُبنى عليه موقف أخلاقي بل هو منطق مزدوج، يعكس أزمة ضمير، أكثر مما يعكس حرصًا على الأمن القومي العربي.

إن قاعدة العديد ليست "رمز سيادة"، بل عنوان لفقدانها. وكل اعتداء ينطلق منها، أو تُخزن فيها ذخائر الإبادة، هو انتهاك حقيقي لأمن المنطقة بأسرها. الهجوم الإيراني على القاعدة – بصرف النظر عن الموقف من طهران – لا يمكن عزله عن سياق المواجهة الإقليمية، وعن محاولة كبح جماح آلة الحرب الأمريكية والإسرائيلية التي باتت تعمل من عمق الجغرافيا العربية، لا من خارجها.

السيادة الحقيقية لا تبدأ من حماية المصالح الأجنبية، بل من حماية الإنسان العربي أولًا. والنخوة لا تُقاس بسرعة البيانات، بل بصدق المواقف.

فهل تُدرك الأنظمة العربية أن ما يجري في غزة هو اختبار للنخوة قبل السيادة؟أم أن القواعد باقية، و"الشعوب مؤقتة"؟