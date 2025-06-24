«الديمقراطية» ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال وتدعو لوقفه فوراً في قطاع غزة

وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية في إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعت في الوقت نفسه إلى وقف فوري مماثل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا بالنار والتجويع والتعطيش.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد وصل عدد شهداء شعبنا وجرحاه في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال إلى أكثر من 200 ألفاً، من بينهم 480 شهيداً في مصائد «الغذاء مقابل الموت»، التي أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة لخداع العالم، والادعاء بتوفير حاجة شعبنا من الغذاء، وفي ظل حصار على القطاع منذ 2/3/2025.

‎‎‎‎‎‎‎كما قالت الجبهة الديمقراطية: إن من بيده قرار وقف إطلاق النار الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران، بيده وقف إطلاق النار على شعبنا في قطاع غزة، وقد دفع غالياً ثمن سياسات القتل الجماعي التي يتبعها رئيس الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) في تغول وسفك غير محدود للدم الفلسطيني، تلبية لمطامعه الإستعمارية ومشروعه الصهيوني التدميري، بما في ذلك مشروعه المسمى «إعادة هندسة الشرق الأوسط»، الذي لم يعد على المنطقة إلا بمزيد من الحروب والتدمير والقتل، ووضع المنطقة على شفا حرب شاملة، تلحق الكوارث بمصالح شعوبنا العربية وباقي شعوب المنطقة .