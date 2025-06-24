خلال مشاركتها بتشييعه .. غنام: استهداف الطفل عمار حمايل جزء من سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني



وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، خلال مشاركتها في تشييع جثمان الطفل الشهيد عمار معتز حمايل في بلدة كفر مالك، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحـتـلال ليلة امس، جريمة بشعة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات وارهاب الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية.

وقالت غنام: إن "الطفل عمار لم يكن يشكل أي تهديد لجنود الاحتلال، وذنبه الوحيد أنه فلسطيني يعيش على أرضه، لافتةً الى ان هذه الجريمة جزء من إرهاب منظم وسياسة ممنهجة يمارسها الاحـتـلال وقطعان المستـوطنين، لاقتلاع الوجود الفلسطيني، وأن صمت المجتمع الدولي تجاه الابادة وهذه الجرائم المتواصلة يمثل شراكة فعلية فيها .

وأضافت: ان " تصاعد عدوان الاحـتـلال، سواء عبر الاقتحامات اليومية أو القتل العشوائي والاعتقالات، يعكس العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك هذا المحتل" ، مشيرة الى ان ما نشهده اليوم في الضفة هو امتداد مباشر لمجازر الإبادة التي تُرتكب في غزة، حيث يُقتل أطفالنا ونساؤنا يومياً تحت أنقاض منازلهم في مشهد يندى له جبين الإنسانية.

وأكدت المحافظ غنام على أن شعبنا، ورغم كل محاولات القتل والاقتلاع، سيبقى صامداً على أرضه، يدافع عنها بكل عزيمة، وان كل قطرة دم فلسطينية تسيل على هذه الأرض هي شهادة على إرادتنا بالحرية، ورفضنا للاحتلال، وإيماننا بعدالة قضيتنا.