الغطرسة العالمية والاستكبار الأمريكي

كتب د. حسن العاصي: استُخدم مصطلح الغطرسة (ὕβρις) في اليونانية القديمة، لوصف شكل من أشكال الغطرسة أو الكبرياء المُفرط الذي - على الأقل في عالم الأساطير اليونانية - كان يسبق السقوط دائماً. الغطرسة بهذا المعنى الأصلي ليست مجرد كبرياء، بل هي نوع من الثقة بالنفس الجامحة التي لا تعرف حدوداً، وتدوس على المحرمات دون أي اعتبار للعواقب. كان للغطرسة أيضاً معنى قانوني في المجتمع اليوناني، يعني شيئاً مثل السلوك الشائن أو العنيف الذي يُهين الآخر، خاصةً عندما يكون دافعه الاحتقار بدلاً من المكسب الشخصي - مثل الاعتداء على شخص لمجرد إثارة الهيمنة.

عند الإغريق، تجسدت الغطرسة في شخصيات مثل "بينثيوس" Pentheus و"بروميثيوس" Prometheus و"إيكاروس" Icarus، وهي شخصيات مأساوية لاقت حتفها جميعاً بعد تعديها على الآلهة. رفض "بينثيوس"، ملك طيبة، الاعتراف بأن "ديونيسوس" Dionysus، إله الاحتفالات والخمر وحالات النشوة والخلود، إله شرعي، وانتهى به الأمر إلى أن تُمزقه الثعابين، أتباع "ديونيسوس" النشوان. اشتهر "بروميثيوس" بسرقة النار من الآلهة لاستخدام البشر، وعوقب بنسر ينقر كبده يومياً إلى الأبد. أما "إيكاروس"، الذي صنع أجنحة من الشمع والريش، فتجاهل التحذيرات بعدم الطيران عالياً، وسقط حتفه في البحر بعد أن ذابت أجنحته عندما اقترب كثيراً من الشمس.

الغطرسة العالمية

الغطرسة العالمية مصطلح يُستخدم عامياً لوصف الهيمنة الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة على الدول الأخرى. وهي تختلف عن مفهوم الإمبريالية، حيث تحتل دولة أخرى مادياً.

لاحظ الكاتب الأمريكي "توماس فريدمان" Thomas Friedman في عام 1999 أن الغطرسة العالمية هي "عندما تكون ثقافتك ونفوذك الاقتصادي قويين ومنتشرين على نطاق واسع بحيث لا تحتاج إلى احتلال الآخرين للتأثير على حياتهم". في ذلك العام كتب "فريدمان" افتتاحية في مجلة نيويورك تايمز، ذكر فيها أنه لاحظ أن الحكومة الإيرانية بدأت تُطلق على الولايات المتحدة لقب "عاصمة الغطرسة العالمية" بدلاً من "الشيطان الأكبر". وأضاف أن الإيرانيين ليسوا الوحيدين، حيث كتب: "الفرنسيون، والألمان، واليابانيون، والإندونيسيون، والهنود، والروس، يُطلقون على الولايات المتحدة هذا اللقب الآن". وقد علّق أكاديميون وكتاب آخرون على تصريحات فريدمان.

في كتابها الصادر عام 2005، "رسم خريطة الديمقراطية العابرة للحدود الوطنية: ما وراء الغطرسة العالمية"Mapping Transnational Democracy: Beyond Global Hubris,، كتبت الباحثة الأمريكية في العلاقات الدولية "جاني ليذرمان"Janie Leatherman أن الطلاب الإيرانيين هم أول من وصفوا الولايات المتحدة بأنها "عاصمة الغطرسة العالمية". تواصل إيران الاحتفال بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 باعتباره "يوماً وطنياً للحملة ضد الغطرسة العالمية"، ولا يزال هذا المصطلح يُستخدم في الصحف الإيرانية للتنديد بالسياسة الخارجية الأمريكية. تُستخدم الصورة النمطية للغرب ككيان متغطرس بشكل رئيسي في الصحف المحافظة؛ وهي أقل شيوعاً في الصحف الإصلاحية.

بعد حرب العراق 2003-2011، ازدادت اتهامات الغطرسة الموجهة للولايات المتحدة. واجهت الولايات المتحدة تاريخياً اتهامات بالغطرسة، بما في ذلك خلال حرب فيتنام.

تقول "ليذرمان" إن مفهوم الغطرسة العالمية لا يقتصر على الغطرسة الأمريكية المزعومة، بل يشمل مجموعة كاملة من نخب النظام السياسي والاقتصادي العالمي. إنهم متأصلون في شبكات وطبقات نظام الحوكمة العالمية - بدءًا من المؤسسات الرئيسية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة الدول السبع، والدول الرائدة، والمنظمات غير الحكومية الرئيسية في شمال العالم في المجتمع المدني العالمي. تعتبر "ليذرمان" إن الغطرسة العالمية، كالسلطة، تنتقل وتتدفق عبر هذا النظام، مما يُصعّب تحديد مصدرها. ووفقاً لعالم الاجتماع السياسي الألماني "ماكس ويبر"، Max Weber فإن الغطرسة تُشير إلى السياسة لا إلى الناس؛ ويرى أن على الآخرين الاستماع والفهم والموافقة والتصرف وفقًا لما تُظهره السياسات؛ وأنها تُمثّل مشكلة لأنها "سلوكٌ يُعيق التنافس بفعالية في سوق الأفكار العالمي في القرن الحادي والعشرين".

وحول الغطرسة العالمية للولايات المتحدة، كتبت الأمريكيتان "ديانا زويل" Diana Zuel، و"جيل جوزيفسون" Jill Josephson، أن الغطرسة عادةً ما تُفهم في سياق السياسة الخارجية، لكن سياسات الولايات المتحدة الداخلية لمكافحة الفقر قد تكون دليلًا على فشل الهيمنة وعجز الحكومة عن توفير الموارد الأساسية من وظائف وخدمات اجتماعية لشريحة كبيرة من سكانها. ووفقاً لهما، تُستخدم تكاليف الحرب العالمية على الإرهاب لتبرير خفض الإنفاق الاجتماعي في الداخل.

وصف رجل الدين الإيراني البارز "حسين نوري حمداني" المدينة المنورة في القرن السابع بأنها "مركز الصهاينة"، وصوّر القتل الجماعي لسكانها اليهود كخطوة ضرورية لتقوية الإسلام وسحق "معقل الغطرسة العالمية". وفي عام 2021، اتهمت مجلة "السياسة الخارجية" Foreign Policy الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية بالغطرسة العالمية، معتبرةً أن حكومة جمهورية الصين الشعبية تُكرر الأخطاء الأمريكية. كما يشير مصطلح "متلازمة سلسلة العالم" إلى غطرسة بطولة البيسبول المحلية الأمريكية التي تُسمى سلسلة العالم، على الرغم من مشاركة الفرق الأمريكية فقط، حتى عام 1969، عندما تم قبول بطولة "مونتريال إكسبوز" Montreal Expos الكندية.

الحجج

يعتبر الباحث الديني الأمريكي "دانيال إيمري برايس" Daniel Emery Price ، أن العولمة في العديد من دول العالم الإسلامي أداةً للهيمنة الأمريكية يجب مقاومتها. وفي كتابها "روح العدالة" The Spirit of Justice، كتبت أستاذة الفلسفة الأمريكية "سينثيا ويليت" Cynthia Willett:

"نخشى الأصوليين الإسلاميين لأنهم يهددون بالعنف باسم مبادئ راسخة. ومع ذلك، نرفض أن نفهم كيف يمكن للقوى الاقتصادية والثقافية للدول القوية أن تضر بمواطني الدول الأضعف بتدمير ثقافتهم وسبل عيشهم، وبجعل دولهم تابعة للقوى الأجنبية". وتقتبس "ويليت" من الصحفي والسياسي الأمريكي "توماس فريدمان" Thomas Friedman، الذي تقول إنه يُلقي نظرة ثاقبة على المشاعر المعادية للغرب من خلال الإشارة إلى الحماسة الكامنة وراء الخطاب الغربي، قوله: "نحن الأمريكيون رسل العالم السريع، وأنبياء السوق الحرة، وكهنة كبار للسلطة العليا، والتكنولوجيا. نريد "توسيع" قيمنا ومطاعم بيتزا هت الخاصة بنا. نريد أن يحذو العالم حذونا ويصبح ديمقراطياً ورأسمالياً، بموقع إلكتروني في كل وعاء، وبيبسي على كل لسان، ومايكروسوفت ويندوز في كل جهاز كمبيوتر. هل من الواضح من هم "الأصوليون"؟ لست متأكداً تماماً. يتابع الصحفي: "لا عجب إذاً أن الاستياء من أمريكا يتزايد عالمياً". نميل أحياناً إلى رؤية المبالغة في الآخر ما ننكره في أنفسنا.

تؤدي العولمة إلى غطرسة عالمية قائمة على القوة الناعمة (الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد) بدلاً من الاحتلال والإمبريالية. ويُنظر إلى جهود الولايات المتحدة لتجنب التدقيق الدولي ورفض التوقيع على المعاهدات الدولية المتعلقة بالاحتباس الحراري أو المحكمة الجنائية الدولية، على أنها علامات على الغطرسة والنوايا الإمبريالية. ويجادل الكثير بأن العولمة تعني فرض الهيمنة الأمريكية. أي دولة تتمرد أو تتبنى نهجاً مختلفاً يجب معاقبتها بالحصار والتهديدات العسكرية أو الهجوم المباشر كما حدث مع السودان، والعراق، وإيران، وليبيا. ينطوي هذا الفرض على ثقافة أمريكية قائمة على المادية والمصلحة الذاتية والحريات المطلقة. وهكذا، فإن العولمة التي تقودها الولايات المتحدة مدفوعة بغطرسة وغرور فرعون غير مبرر، يضطهدون البشرية لصالح أقلية ضئيلة.

يعتقد الأكاديمي الأمريكي ـ الإيراني "علي فرازمند" Ali Farazmand أن الصور النمطية العالمية الحالية ضد الإسلام التي تروجها حكومة الولايات المتحدة، ووسائل الإعلام والمؤسسات التجارية ذات الأغلبية المسيحية، قد خلقت صورة عالمية للمسلمين كإرهابيين، ولشعوب الشرق الأوسط كمتعصبين يجب أن يستنيروا باليهودية المسيحية. إن هذه الدعاية الأيديولوجية والسياسية العالمية ضد الإسلام لا تخدم إلا الغطرسة العالمية، والانقسامات الدينية العالمية، والعداء بين الأمم، وتعزز الغطرسة العالمية المتمثلة في التفوق المسيحي المزعوم.

ارتبط تصور الناس في إيران للولايات المتحدة غالباً على أنها "أرض اللبن والعسل" بصورة أخرى من العداء والغطرسة. ووفقاً للصحفي والمحاضر الإيراني "إحسان بخشندة" Ihsan Bakhshanda فإن معظم الإيرانيين يكرهون الغرب ليس لأنهم يرفضون القيم الغربية، بل لأنهم عانوا من سياسات غربية عدائية. ويقول إن استخدام مصطلح "الغطرسة العالمية" لتصوير الغرب يمكن أن يُعزى إلى تاريخ العلاقات بين إيران والغرب، وخاصةً الطريقة التي عامل بها الأمريكيون الإيرانيين.

أعتبر الأكاديمي الاقتصادي الأمريكي "كارلوس بارودي" Carlos A. Parodi إن تفكك الاتحاد السوفيتي منح الولايات المتحدة حرية أكبر في استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها. ويقتبس عن المفكر الأمريكي "نعوم تشومسكي" Noam Chomsky الذي قال: لم يكن من المفاجئ أن يحتفل الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" George Bush بالنهاية الرمزية للحرب الباردة، أي سقوط جدار برلين، بغزو بنما فوراً وإعلانه صراحةً أن الولايات المتحدة ستُقوّض انتخابات نيكاراغوا من خلال الحفاظ على قبضتها الاقتصادية الخانقة وهجومها العسكري ما لم ينتصر "جانبنا".

وصدرت انتقادات من خارج الولايات المتحدة أيضاً؛ فقد تحدث المرجع الديني اللبناني "محمد حسين فضل الله" عن "الصراع المتواصل بين قوى الغطرسة والقمع الدولية (الممثلة بالولايات المتحدة والقوى الغربية وإسرائيل) والدول المضطهدة، التي تشمل العالمين العربي والإسلامي، وبشكل أعم، دول الجنوب العالمي"، وقال إن الغطرسة الدولية تبذل قصارى جهدها لإضعاف المسلمين حتى لا يصبح الإسلام قوة ضاربة في العالم، ولزرع الفتنة بين المسلمين. وفي خطاب له قال مرشد الثورة الإيرانية "علي خامنئي": "عندما لا تنظر حكومة إلى الولايات المتحدة باحترام وترفض اعتبارها قوة عظمى، فإنها لا تستطيع تحمل ذلك بعد الآن". كما اعتبر كلاً من آية الله روح الله الخميني وعلي خامنئي الغرب مصدراً للهيمنة الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي أضرّت بدول العالم الثالث. إن جهود الولايات المتحدة لضمان الرخاء الداخلي تبدو وكأنها مبرر لقمع الآخرين واستغلالهم. إن الغزو العسكري الأمريكي للعالم الإسلامي - غزوان للعراق وغزو لأفغانستان - إلى جانب دعم الطغاة في المنطقة، هي محاولات للسيطرة على قيمة الموارد الطبيعية، مثل النفط، لمصلحتها الخاصة.

صورة أمريكا الدولية

تبدو الصورة العامة للولايات المتحدة إيجابية بشكل عام لدى شرائح واسعة من الجمهور في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ. إضافةً إلى ذلك، يحظى العمل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا بتأييد واسع، ويقول الكثيرون إن أمريكا لا تزال قائداً عالمياً مهمًا كما كانت قبل عقدين من الزمن.

ترتبط صورة الولايات المتحدة، جزئياً، بانطباعات الناس عنها. فبشكل عام، يُنظر إلى الأمريكيين على أنهم متفائلون ومجتهدون، على الرغم من انقسام المقيمين خارج الولايات المتحدة حول إمكانية وصفهم بالتسامح. وعند النظر إلى الصفات السلبية، يربط كثيرون حول العالم الأمريكيين بالغطرسة والجشع والعنف.

أظهرت أغلبية في 13 دولة من أصل 15 دولة شملها استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث" Pew Research Center عام 2024 آراءً إيجابية تجاه الولايات المتحدة. في العديد من هذه الدول، ولا سيما فرنسا، وبولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، واليابان، استمرت الآراء الإيجابية تجاه الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه لأول مرة. واليوم، تحصل أمريكا على أعلى تقييمات لها من البولنديين (74%) والإيطاليين (72%) واليابانيين (72%) والسويديين (69%).

في أوروبا، يُقيّم متوسط 63% من الدول العشر التي شملها الاستطلاع الولايات المتحدة بشكل إيجابي. في بعض الدول الحليفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، تراجعت الآراء حول الولايات المتحدة منذ عام 2015. انخفضت الآراء الإيجابية بنسبة 11 نقطة مئوية في إيطاليا وبنسبة 6 نقاط مئوية في إسبانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بمستويات عالية من الإيجابية في كلا البلدين (72% و59% على التوالي). من ناحية أخرى، تحرك الرأي العام الألماني في الاتجاه المعاكس. قبل عام، كان نصف الألمان فقط ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي، بينما أصبحت الأغلبية الآن 57% من هذا الرأي. اليونان هي الدولة الوحيدة التي شملها الاستطلاع والتي تنظر فيها الأغلبية (58%) إلى الولايات المتحدة نظرة سلبية - وهو موقف لم يتغير كثيراً منذ عام 2012. نصف الصينيين ينظرون بإيجابية إلى الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية منذ عام 2015، وربما يعود ذلك إلى الاجتماعات الثنائية بين زعيمي البلدين.

في بعض الدول، تحصل الولايات المتحدة على درجات أعلى بين الشباب، أولئك على اليمين. الشباب أكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة في بعض الدول.

وجدت استطلاعات سابقة لمركز بيو للأبحاث فجوات عمرية واسعة في الآراء تجاه الولايات المتحدة، حيث يميل الشباب عادةً إلى الولايات المتحدة بشكل أكثر إيجابية. نرى هذا النمط يتكرر في عدة دول: الصين، وبولندا، والمجر، والهند. الفجوة هي الأكثر دراماتيكية في الصين، حيث يوجد فرق قدره 25 نقطة مئوية بين غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً والذين لديهم رأي إيجابي عن الولايات المتحدة والأقلية من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر والذين يتفقون معها. تبرز السويد كدولة واحدة حيث ينعكس نمط الأعمار: 77٪ من السويديين الأكبر سنًا لديهم موقف إيجابي تجاه الولايات المتحدة مقارنة بـ 59٪ فقط من السويديين الأصغر سنًا.

الآراء حول احترام الولايات المتحدة للحريات المدنية

انقسام أوروبي حول احترام الحكومة الأمريكية للحريات الشخصية. حيث يعتقد كثير من الناس في أمريكا وخارجها أن الحكومة الأمريكية تحترم الحريات الشخصية لمواطنيها. في 11 دولة من أصل 16 دولة شملها الاستطلاع، يتبنى أكثر من النصف هذا الرأي، بما في ذلك أغلبية كبيرة في اليابان (76%)، وإيطاليا (75%)، وبولندا (73%)، والمجر (63%)، والصين (61%).

لا يتفق الجميع في أوروبا فيما يتعلق بوضع الحريات المدنية في الولايات المتحدة: ففي فرنسا والسويد، على سبيل المثال، يقول ما يقرب من نصف المشاركين في كل دولة (51%) إن الحكومة الأمريكية لا تحترم الحريات الشخصية داخل حدودها. وتشترك نسبة أقل بقليل في اليونان (46%) وإسبانيا (43%) في هذا الرأي. في الهند، يعتقد 41% أن حكومة الولايات المتحدة تحترم حريات مواطنيها، لكن نسبة مماثلة تقريباً لا تُبدي رأيها.

تغيرت بعض الآراء في أوروبا حول احترام الولايات المتحدة للحريات الشخصية مقارنةً بما كان عليه الحال قبل ثماني سنوات، انخفضت نسبة من يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة تحترم حقوق مواطنيها بشكل ملحوظ في فرنسا، وألمانيا، وبولندا. وكان الانخفاض حاداً بشكل خاص في فرنسا، حيث انخفضت نسبة من قالوا إن الولايات المتحدة تحترم الحريات المدنية بمقدار 21 نقطة مئوية منذ عام 2008. وخلال الفترة نفسها، انخفضت نسبة الألمان الواثقين.

انخفض مؤشر حماية الحريات الشخصية في الولايات المتحدة بمقدار 17 نقطة. ويُرجَّح أن يُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى الكشف عام 2013 عن برامج المراقبة التي أجرتها وكالة الأمن القومي الأمريكية. بين عامي 2013 و2014، وهي الفترة التي كُشِف خلالها عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انخفض الرأي العام في البلاد حول احترام الولايات المتحدة للحريات الشخصية بمقدار 23 نقطة مئوية.

من المحتمل أن يكون التقييم النقدي لسجل الولايات المتحدة في مجال الحريات المدنية قد تراجع في بعض الدول. على سبيل المثال، شهدت الآراء الألمانية تحسنًا طفيفاً، حيث يرى 53% الآن أن الحكومة الأمريكية تحترم الحريات الشخصية لمواطنيها، مقارنةً بـ 43% ممن أعربوا عن هذا الرأي عام 2015.

كما شهدت الصين تحسناً في احترام الحكومة الأمريكية لحقوق مواطنيها. تعتقد أغلبية في الصين (61%) أن الحريات الشخصية مُحترمة في الولايات المتحدة (بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية عن عام 2015). ويُعدّ الشباب الصينيون (67%) أكثر ميلاً من كبار السن الصينيين (52%) إلى تبني هذا الرأي.

في الولايات المتحدة، يقول 58% من الأمريكيين إن حكومتهم تحترم الحريات المدنية لمواطنيها، بزيادة عن 51% في العام 2022، ولكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل فضيحة وكالة الأمن القومي (69% في عام 2013). وتميل النساء (63%) أكثر من الرجال (53%) إلى الاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية تحمي الحريات الفردية. كما أن هناك فجوة حزبية كبيرة حول هذه القضية: إذ يقول 72% من الديمقراطيين إن حكومتهم تحترم الحريات المدنية، مقارنة بـ 50% من الجمهوريين الذين يقولون الشيء نفسه.

القيادة الأمريكية في العالم مستقرة على مدى العقد الماضي.

يرى اليابانيون تراجعاً في نفوذ الولايات المتحدة، بينما يرى الهنود أن نفوذها آخذ في الازدياد. في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، يرى الكثيرون أن الولايات المتحدة لا تزال بنفس أهمية وقوة قيادتها العالمية كما كانت قبل عشر سنوات. في أحد الأطراف، يرى حوالي ستة من كل عشرة يابانيين (61%) أن أهمية الولايات المتحدة قد تراجعت خلال السنوات العشر الماضية. في المقابل، ترى أغلبية الهنود بنسبة 57% أن الولايات المتحدة تلعب دوراً أكثر أهمية وقوة كقائد عالمي مما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

في الوقت نفسه، في الدول الأوروبية الرئيسية – فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والسويد - فإن الرأي السائد هو أن الولايات المتحدة لا تزال بنفس أهمية وقوة ما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

فجوة بين الجنسين في الحملة العسكرية ضد داعش

يُعدّ الفرنسيون الأكثر تأييداً لمثل هذا العمل، حيث قال 84% منهم ذلك. وكانت النسبة نفسها تقريباً (81%) قد أعربت عن هذا الرأي في عام 2015، قبل هجمات باريس في نوفمبر 2015، التي أعلن داعش مسؤوليته عنها.

كما أن الدعم قوي بين الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن غارات جوية في العراق وسوريا: هولندا (77%)، الولايات المتحدة (76%)، أستراليا (75%)، المملكة المتحدة (71%)، وكندا (68%). كما أن حوالي ثمانية من كل عشرة (81%) في السويد، وهي دولة غير عضو في التحالف، تدعم أيضاً الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش.

تدعم الأغلبية الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في ألمانيا (71%)، إيطاليا (67%)، بولندا (65%)، وإسبانيا (62%). انقسم اليونانيون، حيث أيد 48% منهم الحملة العسكرية لهزيمة داعش في العراق وسوريا، بينما عارضها 45%.

في 10 من أصل 15 دولة طُرح فيها هذا السؤال، كان الرجال أكثر ميلاً من النساء لدعم جهود مكافحة داعش التي تقودها الولايات المتحدة. وتُعتبر الفجوة بين الجنسين الأوسع في اليابان وكندا وإسبانيا، بينما تُعتبر الفجوة الأضيق في الولايات المتحدة.

الأمريكيون: متفائلون ومجتهدون

يربط سبعة من كل عشرة أشخاص أو أكثر في جميع الدول الأوروبية العشر التي شملها الاستطلاع التفاؤل بالأمريكيين. ويقول 80% من الإسبان، والبولنديين، والسويديين هذا الرأي. كما تصف نسبة ساحقة من اليابانيين، والأستراليين، والكنديين، الأمريكيين بأنهم متفائلون في نظرتهم المستقبلية. يُنظر إلى الأمريكيين على نطاق واسع على أنهم يتمتعون بأخلاقيات عمل قوية. ففي 14 من أصل 16 فئة شملها الاستطلاع، وصفت الأغلبية الأمريكيين بأنهم مجتهدون. وأبدى الإسبان إعجابهم بهذه النتيجة بشكل خاص، حيث ربط 86% منهم الأمريكيين بالعمل الجاد. ويمثل هذا زيادة قدرها 12 نقطة مئوية عن عام 2015، عندما طُرح السؤال آخر مرة في إسبانيا. كما ينسب ما لا يقل عن 57% في كل دولة من الدول الأوروبية الأخرى التي شملها الاستطلاع الاجتهاد للأمريكيين، على الرغم من أن هذه السمعة قد تراجعت قليلاً في فرنسا (-8 نقاط مئوية) وألمانيا (-7) على مدى السنوات العشر سنوات الماضية.

كما يُنظر إلى الأمريكيين في الولايات المتحدة على أنهم متسامحون. على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تُوافق الأغلبية في أستراليا (68%) والهند (56%) على ذلك؛ ومع ذلك، فإن الأقليات فقط في الصين (39%) واليابان (26%) تصف الأمريكيين بأنهم مجتهدون.

كثيرون لا يعتبرون الأمريكيين متسامحين.

صورة الأمريكيين المتسامحين أقل رسوخاً من سمعة التفاؤل أو العمل الجاد. إلى جانب الولايات المتحدة (65%)، فقط في بولندا (70%) واليابان (59%) وألمانيا (51%) وإيطاليا (51%) يصف حوالي نصف الأمريكيين أو أكثر بأنهم متسامحون. بعض الجماهير منقسمة حول هذه القضية، ولكن في الصين (59%) والسويد (58%) وأستراليا (56%) لا تربط الأغلبية الأمريكيين بالتسامح.

في بعض البلدان، تنقسم الآراء حول التسامح الأمريكي بشكل حاد على أسس أيديولوجية، حيث يميل أولئك الذين ينتمون إلى يمين الطيف الأيديولوجي إلى القول إن الناس في الولايات المتحدة يُظهرون هذه السمة أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى يساره. هذا هو الحال في أستراليا (احتمال أعلى بـ 18 نقطة)، وفرنسا (+15)، وكندا (+14)، وإسبانيا (+12).

يربط الكثيرون الغطرسة والجشع والعنف بالأمريكيين.

تقول الأغلبية في اليونان وأستراليا والمملكة المتحدة وإسبانيا إن الأمريكيين متغطرسون وجشعون وعنيفون. وسأل الاستطلاع أيضًا عما إذا كان المجيبون يربطون ثلاث سمات سلبية - الغطرسة والجشع والعنف - بالأمريكيين. يعتقد متوسط 54% أن الغطرسة سمة من سمات الأمريكيين، ويقول ما يقرب من نفس النسبة الشيء نفسه عن الجشع (متوسط 52%). ويعتقد عدد أقل قليلاً في الدول التي شملها الاستطلاع أن الأمريكيين عنيفون (متوسط 48%).

تربط الأغلبية أو الكثرة في تسع دول الغطرسة بالناس في الولايات المتحدة. يربط حوالي سبعة من كل عشرة يونانيين وكنديين وأستراليين شعورًا بالتفوق بالناس في الولايات المتحدة، ويوافق ستة من كل عشرة أو أكثر في المملكة المتحدة (64%) وإسبانيا (62%) والصين (60%) على ذلك.

تُقرّ أغلبية الأمريكيين بنسبة 57% بأن الصورة النمطية للأمريكي الجشع تنطبق عليه. وتتفق نسبة مماثلة تقريباً من الإسبان (59%)، والهولنديين (59%)، والكنديين (58%)، والأستراليين (58%)، والبريطانيين (56%)، والسويديين (55%) على أن الأمريكيين جشعون.

وفي اليونان، تربط نسبة أكبر (68%) الأمريكيين بالجشع. وفي أماكن أخرى، وجد الاستطلاع أن حوالي النصف أو أقل يوافقون على أن الأمريكيين جشعون. وتُعدّ هذه النظرة أقل شيوعاً في إيطاليا، حيث يُنسب الجشع إلى الأمريكيين بنسبة 21% فقط. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة البولنديين (-13 نقطة مئوية)، والبريطانيين (-9 نقاط مئوية)، والصينيين (-8 نقاط مئوية) الذين يُنسبون الجشع إلى الأمريكيين بشكل كبير منذ آخر مرة طُرح فيها هذا السؤال عام 2015.

وفي جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، وصفت نسب كبيرة الأمريكيين بالعنف. في أربع دول، تُشكّل هذه النسبة رأي الأغلبية: أستراليا (68%)، واليونان (63%)، والمملكة المتحدة (57%)، وإسبانيا (55%). آخر مرة اختُبرت فيها هذه السمة كانت في عام 2015، كانت نسبة الفرنسيين الذين يصفون الأمريكيين بالعنف أعلى بمقدار 15 نقطة مئوية (63% مقابل 48%). وتبدو فجوات أصغر، وإن كانت لا تزال كبيرة، واضحة في كندا (64% في عام 2005 مقابل 53% اليوم) والصين (61% مقابل 52%).