ترامب: أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن ولا تلقوا هذه القنابل على ايران

رام الله - وطن: عاد الرئيس الأمريكي لإطلاق تصريحات ظهر اليوم بشأن وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل.

وقال ترامب ان "إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار"، مضيفا "لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران".

وأضاف ترامب " ان إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا"؟

وقال ترامب لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل.

وتابع ترامب "إسرائيل ألقت حمولة من القنابل بعد وقف إطلاق النار ولست راضيا عن ذلك".

وأضاف "أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم" مضيفا "أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن".