الاحتلال يعلن خسائره .. 28 قتيلا واكثر من 3 الاف مصاب جراء الهجمات الصاروخية الايرانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال حصيلة الخسائر البشرية في المواجهة مع ايران على مدار 12 يوما.

وقالت صحة الاحتللا ان 28 قتيلا و3,238 مصابا بينهم 23 بحالة خطيرة، جرى تسجيلهم رسميا جراء الهجمات الصاروخية من إيران على مدار 12 يومًا.

وقالت طواقم الإنقاذ التابعة للاحتلال انها تواصل العمل في البنايات التي قصفتها الصواريخ الإيرانية وتدمرت بشكل كبير وقتل فيها خمسة مستوطنين ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.