المحامي د. حسن سليم يكتب لوطن: يحق لنقابة المحامين أن تفخر بصونها للديمقراطية

يحق لنقابة المحامين الفلسطينيين، التي أتشرف بالانتماء إليها والانضواء تحت لوائها ومظلتها، أن ترفع رأسها عالياً اعتزازا بديمقراطيتها الحية. فهي – رغم كل الظروف السياسية والميدانية المعقدة – تصرّ على حماية شرعيتها وتجديد بنيتها التمثيلية من خلال إجراء انتخاباتها الدورية لمجلسها، لتثبت مجدداً أن صندوق الاقتراع في فلسطين ليس مجرد إجراء إداري، بل فعل كفاحي وطني بامتياز، في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية وتفريغ المؤسسات من مضمونها.

وليس غريباً على نقابةٍ كانت دوما في طليعة المدافعين عن الحريات والعدالة، أن تُصرّ على إقامة هذا العرس الديمقراطي في الرابع من تموز/يوليو المقبل، ذلك أن المحامين، حراس العدالة، يعون جيدًا أن دورهم لا يقتصر على ساحات القضاء فقط، بل يمتد ليكون دوراً حقوقيا، وسياسيا، واجتماعيا، وأخلاقيا، متجذراً في الوعي الجمعي لشعب لا يزال يناضل من أجل حريته وكرامته.

لقد أثبتت التجربة أن نقابة المحامين ليست مجرد إطار تنظيمي لمهنة القانون، بل هي مؤسسة سيادية نقابية تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الشرعية الوطنية، وعن المكتسبات النضالية التي تحققت بجهود الأجيال المتعاقبة، وهي في طليعة مؤسسات المجتمع المدني التي تضطلع بدور رقابي حقيقي، ومناصرة جادة للحقوق والحريات، ومساهمة أصيلة في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وصون استقلالية المؤسسات القانونية والعدلية.

من هنا، فإن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة يتطلب جسماً نقابياً صلبًا، يمتلك البصيرة والقدرة على إدراك تعقيدات الواقع، وقيادة مؤهلة، جريئة، ومؤمنة برسالة المحاماة، وبحجم التحديات التي تواجهنا على المستويين الوطني والمهني. قيادة قادرة على حماية ما تحقق، والدفع نحو تعزيز دور النقابة، وتجذير مكانتها كمؤسسة مهنية مستقلة، حامية للحقوق، وصوت للضمير الوطني والمهني.

وما يميز هذه الدورة من انتخابات النقابة، والتي انطلقت حملاتها الانتخابية بين الكتل والمترشحين الأفراد، أن التنافس فيها لا يدور فقط على مقعد أو موقع، بل على شرف الانتصار للنقابة، وصون كيانها، ودعم مجلسها القادم ليكون أكثر قدرة على النهوض بمسؤولياته، فالتقدم لخوض غمار هذه الانتخابات، سواء للفوز بعضوية مجلس النقابة أو دعم المرشحين الأكفّاء، هو شرف عظيم بحد ذاته، يُعبّر عن روح الانتماء، والاستعداد لخدمة المهنة والوطن في آنٍ معاً، وهذا ما يتطلب مشاركة مشرفه من اعضاء الهيئة العامة بالاختيار للقادرين على صون وحماية هذا الكيان الوطني.