ترامب يرجو إسرائيل وإيران الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

وطن: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل وإيران باتفاق وقف إطلاق النار راجيا عدم خرقه، وقال في تصريحات منفضلة إن هذا الاتفاق سيدوم إلى الأبد ووصف النزاع بـ"حرب الـ12 يوما".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه"

وفي مقابلة هاتفية أجرتها معه قناة "إن بي سي" أضاف ترامب حول الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيدوم إلى الأبد". وعند سؤاله عما إذا كانت الحرب قد انتهت تماما، أجاب: "نعم. لا أعتقد أنهما سيتقاتلان مرة أخرى".

وأطلق ترامب على الصراع اسم "حرب الـ12 يوما"، في إشارة إلى حرب الأيام الستة عام 1967.