الإبادة في غزة مستمرة .. استشهاد 25 مواطنا بينهم 20 من منتظري المساعدات

وطن: استشهد 25 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الاحتلال واستهدفت مناطق متفرقة بمدينة غزة، وتجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل جرى قصفه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا وإصابة 246 في استهداف جيش الاحتلال منتظري مساعدات قرب محور نتساريم وسط غزة.