بعد لحظات من رشقة صاروخية ايرانية سادسة.. بدء وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران

رام الله - وطن: مع حلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين، بدأ سريان مفعول اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران.

وقالت مصادر عبرية ان وقف اطلاق النار بدأ بين اسرائيل وايران، بينما الصواريخ الايرانية تنهمر على مدينة حيفا وشمال فلسطين المحتلة.

واطلقت ايران فجر اليوم رشقة صاروخية هي الأطول من نوعها حيث استمرت عملية الاطلاق لاكثر من ساعة ونصف على هيئة 6 دفعات صاروخية ثقيلة.

وقالت اذاعة الاحتلال ان بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء باتفاق وقف اطلاق النار مع ايران وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات اعلامية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران لوقف شامل لإطلاق النار.