ايران توجه الضربة القاضية والأخيرة .. قتلى وإصابات جراء 6 رشقات صاروخية ايرانية ودمار هائل أشبه بزلزال في بئر السبع

رام الله - وطن: وجهت ايران الضربة الصاروخية الاخيرة الى اسرائيل، والتي تشبه الى حد كبير الضربة القاضية، قبل سريان اطلاق النار.

وأعلن اسعاف الاحتلال عن مقتل اكثر من 6 مستوطنين وأصابة آخرون إثر سقوط صاروخ على مبنى في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، ضمن سلسلة هجمات متتالية شنتها إيران صباح اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من إسرائيل.

فيما تحدثت منصات للمستوطنين عن إرتفاع إعداد القتلى جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع الى 11 قتيل.

وبدت بئر السبع كمنطقة منكوبة، وأشبه بمنطقة ضربها زلزال، حيث ذكرت مصادر عبرية ان صاروخا واحدا دمر 7 مباني في بئر السبع.

وقد دوت صفارات الإنذار من شمال فلسطين المحتلة إلى الجنوب، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار المقرر الساعة السابعة صباح اليوم.

وتحدثت الجبهة الداخلية لدى الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة في الاراضي المحتلة ضمن 6 دفعات من الصواريخ.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى توسع إنذارها المبكر ليشمل كل الاراضي المحتلة من "إيلات" جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي وعشرات المستوطنات في منطقة بيسان، فضلا عن المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إيران تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم،

وجاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران، وعقب ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل.