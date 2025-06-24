بعد إعلان ترامب عن التوصل لاتفاق وقف اطلاق للنار.. إنفجارات ضخمة تهز طهران

وطن: بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق على "وقف مؤقت لإطلاق النار" بين ايران و"اسرائيل"، قال موقع نور نيوز الإيراني إن حجم الانفجارات التي وقعت هذه الليلة في طهران ومدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية هو الأكبر منذ 12 يوما

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا طارئا لسكان منطقتين في العاصمة الإيرانية طهران، طالبهم فيه بـ"إخلاء منازلهم فورا"، دون أن يحدد طبيعة التهديد أو المناطق المستهدفة بدقة، مما أثار مخاوف من ضربة وشيكة أو عمليات عسكرية غير معلنة في العمق الإيراني.

وبالتزامن مع التحذير الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران وفي مدينتي رشت وأرومية شمالي البلاد، حيث شوهدت حركة غير اعتيادية للطائرات الاعتراضية، وفق ما تناقلته مواقع محلية.

وسمع دوي انفجار في مدينة كرج غربي طهران بحسب وسائل إعلام إيرانية، وقالت وكالة فارس إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل مكثف وسمع دوي انفجارات عدة وسط وشمال شرقي العاصمة طهران.

كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اعتراض طائرة مسيّرة بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل، مما يشير إلى استمرار تبادل الضربات رغم الحديث عن جهود دبلوماسية متسارعة لإنهاء القتال.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتارض 4 مسيرات أطلقت من إيران.

ودخلت الحرب بين الاحتلال وايران يومها الـ12، وشهدت تصعيدا غير مسبوق في نوعية الأهداف ونطاق الضربات، شملت منشآت نووية في فوردو وأصفهان، إضافة إلى قواعد جوية، ومراكز أبحاث، وردّت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف حيوية في الاراضي المحتلة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

المصدر: الجزيرة