ترامب يتحدث عن وقف لإطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران خلال ساعات

وطن: أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، عن أنّه جرى التوصّل إلى اتفاقٍ تام بين "إسرائيل" وإيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنّه "سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل في غضون 6 ساعات".

ولفت ترامب إلى أنّه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرّت 12 يوماً".

كما أشار إلى أنّ هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تُدمّر "الشرق الأوسط" بأكمله لكنها لم تفعل ولن تفعل أبداً.

وأضاف أنّ "الشرق الأوسط لن يُدمّر، وبارك الله في "إسرائيل" وإيران، وبارك الله في الولايات المتحدة والعالم".

وتأتي هذه التصريحات في ظلّ تساؤلات داخل الأوساط الأميركية والدولية حول مستقبل التصعيد، وإمكانية أن يكون هذا الردّ الإيراني مقدّمةً لتسوية سياسية، أم تمهيداً لمراحل جديدة من المواجهة.

أفاد مصدر مطلع لـ"رويترز"، فجر الثلاثاء، بأنّ رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حصل على موافقة إيران على وقف الحرب مع "إسرائيل".

وقالت رويترز عن مسؤول مطلع إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير ‌قطر⁩، تميم بن حمد آل ثاني أنّ "إسرائيل" وافقت على وقف إطلاق النار.

كما أشارت الوكالة إلى أنّ "ترامب طلب من أمير قطر مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضاً".

كما لفت المسؤول إلى أنّ ترامب ومساعده دي فانس ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار مع أمير قطر بعد الاستهدافات الإيرانية لقاعدة العديد في قطر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعليق على إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار مع إيران.