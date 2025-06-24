المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون يدين العدوان على إيران ويدعو لدعم حقها في الدفاع عن سيادتها

وطن: أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" العدوان المشترك الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مؤكدًا دعمه الكامل لحق الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن سيادتها ورفضه لجميع العقوبات المفروضة عليها.

وطالب المؤتمر في بيان له مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف هذا العدوان وحماية الأمن العالمي، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة استهداف المنشآت النووية الإيرانية لما يشكله من خطر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب المؤتمر عن تأييده لرد إيران على العدوان من خلال استهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، معتبرًا ذلك دفاعًا مشروعًا عن النفس في مواجهة الهجمات الأميركية – الإسرائيلية.

كما دعا المؤتمر شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للضغط على حكوماتهم لرفض هذا العدوان ودعم حق إيران في حماية سيادتها واستقلالها.

البيان كما وصل وطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

لا للعدوان الصهيوأمريكي على إيران

مع فجر يوم 13 من شهر حزيران الجاري، قام الكيان الصهيوني مدعوما من الإمبريالية الامريكية وتواطؤ دول غربية أخرى بعدوان على جمهورية إيران الإسلامية ، لقد كان متوقعا من الحكومة الصهيونية القيام بهذا العدوان الصارخ والذي تم الاعداد له منذ فترة طويلة وهدفه الرئيس هو اسقاط نظام الثورة الإسلامية وما يؤكد ذلك اغتيال العديد من القيادات العسكرية والأمنية بالاضافة للعلماء العاملين بمشروع إيران الصاروخي والنووي.

أمام هذا العدوان الخطير الذي تصاعد باتجاه حرب اقليمية بإقدام الطائرات الأمريكية صباح يوم الأحد 22/ 6 / 2025 على قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية بما يمثل خطرا للسلام العالمي وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية .

أمام هذا العدوان الخطير في ظل توقيع ايران المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي في حين لم يوقع الكيان الصهيوني عليها وامتلاكه للسلاح النووي ، نؤكد في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون على مايلي:

أولا: إدانتنا لهذا العدوان الاجرامي والمزدوج والذي بدأه الكيان الصهيوني بدعم وشراكة كاملة من الإمبريالية الامريكية ، وقوفنا مع جمهورية ايران الاسلامية وشعبها في دفاعه عن حقوقه التي كفلها القانون في مواجهة هذا العدوان الثنائي بمختلف الوسائل المتاحة في دفاعها عن حقوقها وسيادتها واستقلالها وتطورها الاقتصادي والعلمي ونؤكد على رفض كل العقوبات المفروضة عليها .

ثانيا: مطالبة مجلس الأمن الدولي بصفته المسؤول الاول عن حفظ السلام العالمي بتحمل مسؤوليته في وقف هذا العدوان وادانته الواضحة له ، كما نطالب منظمة الطاقة النووية الدولية بضرورة ادانتها لهذا العدوان على منشآت ايران النووية لما لهذا العدوان من مخاطر على السلام العالمي وحق الشعوب بالعيش بسلام .

ثالثا: الاعتزاز بالموقف الإيراني في الرد على العدوان بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر الذي يأتي في اطار العزة وحق ايران في الدفاع عن نفسها وحقوقها عبر توجيهها ضربات للقواعد الأمريكية التي تساهم وتشارك بدعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

رابعا: التصدي لجرائم الكيان الصهيوني وتماديه في إستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة و من خلال الدعم الأمريكي اللامحدود بمواصلة القتل وجريمة الابادة الجماعية والتجويع بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيماتها وحرمان أهلنا في الداخل من اي ملاذ او ملجأ يحميهم وأطفالهم في أثناء الحرب وتداعياتها.

خامسا: نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني وشعوب امتنا العربية والإسلامية وكل احرار العالم بالضغط على حكوماتهم رفضا لهذا العدوان ودعم لجمهورية ايران الاسلامية في حقها المشروع بمقاومة هذا العدوان المجرم وحقها بالدفاع عن سيادتها كاملة.



