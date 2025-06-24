ترامب بعد الرد الإيراني: حان وقت السلام!

وطن: اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه "قد حان وقت السلام"، عقب الرد الإيراني الذي استهدف قادة «العديد» في قطر، والذي وصفه بـ"الضعيف".

وقال ترامب، في منشور عبر "Truth Social"، إن "إيران ردّت رسمياً على تدميرنا لمنشآتها النووية بردّ ضعيف جداً، كما كنا نتوقع، وقد تصدينا له بفعالية كبيرة"، زاعماً أنه "تم إطلاق 14 صاروخاً، أسقط 13 منها، وتُرِك صاروخ واحد لأنه كان متجهاً في مسار لا يشكّل تهديداً".

وأضاف ترامب: "لم يُصب أي أميركي بأذى، وكان الضرر ضئيلاً جداً"، معتبراً أن "الأهم من ذلك، هو أنهم أخرجوا كل ما بداخلهم (في إشارة إلى الجانب الإيراني)، ولن يكون هناك، على الأرجح، المزيد من الكراهية».

وادعى الرئيس الأميركي أن طهران أشعرتهم مبكراً بالرد، "ما مكّن من عدم وقوع خسائر في الأرواح، وعدم إصابة أحد"، معرباً عن اعتقاده بأنه "ربما يمكن لإيران الآن أن تتجه نحو السلام والوئام في المنطقة"، وأنه سيشجع "إسرائيل بحماسة على أن تفعل الشيء نفسه".

كذلك، تقدّم ترامب بالشكر إلى "سمو أمير قطر المحترم على كل ما قام به في سبيل السعي إلى تحقيق السلام في المنطقة".

وفي منشور منفصل، قال ترامب: "تهانينا للعالم، لقد حان وقت السلام"!.