خامنئي: لن نرضخَ لأي اعتداء أيًّا كان

وطن:جدّد قائد المرشد الأعلى في إيران، علي الخامنئي، التأكيد على موقف الشعب الإيراني الثابت في مواجهة أي اعتداء ورفضه للإملاءات الخارجية، وذلك في أول تعليق له بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال الخامنئي: "لم نعتدِ على أحد ولا نقبلُ على الإطلاق أن يعتديَ علينا أحد"، مضيفًا: "لن نرضخ لاعتداء أيًّا كان، وهذا هو منطقُ الشعب الإيراني".

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة "العديد" ضمن عملية أطلق عليها اسم "بشارة الفتح"، وذلك ردًا على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية سلمية في إيران خلال الأيام الماضية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن إيران أطلقت عشرة صواريخ باتجاه القاعدة، فيما أفادت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" بسماع انفجارات عنيفة ومتتالية في أجواء العاصمة القطرية الدوحة، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإقليمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم 22 يونيو 2025، أن القوات الأميركية نفذت هجومًا جويًا ناجحًا استهدف مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، بعد انطلاق قاذفات "بي-2" من قاعدة أميركية في الولايات المتحدة باتجاه إيران، ضمن تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين.

وتُعتبر قاعدة "العديد" الجوية من أبرز وأكبر القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، إذ تحتضن مقر القيادة المركزية (CENTCOM) وتستخدم لإدارة العمليات الجوية والأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، ما يجعل استهدافها تطورًا نوعيًا في معادلة الصراع بالمنطقة.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الضربات الإيرانية على عمق الأراضي المحتلة، ما دفع مسؤولين في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق تصريحات تدعو لخفض التصعيد مع طهران، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.