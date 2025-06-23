زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب يهاجم إدارة ترامب بسبب الهجوم على إيران: لا دليل على تهديد وشيك

وطن: وجّه زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية الهجوم الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أن الإدارة لم تقدم أي دليل للكونغرس يثبت أن إيران كانت تمثل تهديدًا وشيكًا يستدعي هذا التحرك العسكري.

وقال جيفريز في رسالة بعث بها إلى أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، إن إدارة ترامب مطالبة بتوضيح مبرراتها لهذا القرار، وبتقديم رؤية واضحة لكيفية تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق إلى "حرب طويلة الأمد أخرى في الشرق الأوسط".

وانتقد جيفريز ما وصفه بتجاهل إدارة ترامب لمسار "الدبلوماسية العدوانية"، الذي كان خيارًا متاحًا لتحقيق الأهداف ذاتها دون اللجوء إلى الحل العسكري، متهمًا الإدارة بـ"الامتناع المتعمد" عن هذا المسار.

وأشار زعيم الديمقراطيين إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، متهمًا ترامب بتجاوز هذا الحق عبر إصدار الأمر بالضربة دون تفويض مسبق من الكونغرس، لافتًا إلى أن البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن أي دليل مقنع يبرر هذا التحرك العسكري العاجل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية والإقليمية للخطوة الأميركية – الإسرائيلية الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة في ظل التصعيد العسكري على أكثر من جبهة.