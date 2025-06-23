مسؤولون عرب: إيران أبلغت الدوحة مسبقاً بعزمها استهداف قاعدة "العديد"

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إقليمي كبير أن إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر قناتين دبلوماسيتين، بنيّتها استهداف القاعدة الأميركية في قطر، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهجوم.

وأضاف المصدر أن طهران أبلغت الحكومة القطرية أيضاً، وهو ما أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، التي نقلت عن مسؤولين عرب ومطلعين على مجريات الأحداث أن الدوحة تلقّت تحذيراً مباشراً من إيران قبل الضربة.

وفي السياق ذاته، أفاد المسؤولون للصحيفة بأنّ الإدارة الأميركية كانت على علم مسبق بالهجوم، فيما أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه جرى إخلاء القاعدة المستهدفة بوقت طويل قبل سقوط الصواريخ.

كما اتخذت الدوحة خطوات إضافية استعداداً للهجوم، تمثلت في إغلاق مجالها الجوي، في حين أصدرت السفارة الأميركية في العاصمة القطرية تحذيراً لرعاياها بالبقاء في أماكنهم في وقت سابق من اليوم.

"صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى"

هذا وأكد مسؤول عسكري أميركي، أن قاعدة "العديد" الجوية، جنوب غربي العاصمة الدوحة، تعرّضت لهجوم صاروخي إيراني باستخدام صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وأشار المسؤول، إلى أنّه "حتى الآن، لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف القوات الأميركية"، موضحاً أنّ القيادة العسكرية تراقب الوضع عن كثب.

وفي واشنطن، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي أن أن" الأميركية إن "إدارة ترامب كانت تتوقّع الرد الإيراني بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن ترامب "لا يسعى إلى مزيد من المشاركة العسكرية في المنطقة".

المصدر: "الميادين"