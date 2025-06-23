مواصلًا انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.. الاحتلال يشن غارات على قرى الجنوب

وطن: شهد الجنوب اللبناني عصر الإثنين تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة مناطق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات في الأجواء اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات "الإسرائيلية" استهدفت أطراف بلدات العيشية والمحمودية والدمشقية في قضاء جزين، إضافة إلى بلدة برغز في قضاء حاصبيا، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف السكان المحليين.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر ميدانية أن الغارات طالت أيضًا المنطقة الواقعة بين بلدات حومين الفوقا، عزة، دير الزهراني وجباع في قضاء النبطية، فضلاً عن منطقة بصليا في إقليم التفاح، مخلفة أضرارًا مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن مع لبنان، من خلال شن غارات متكررة واعتداءات تطال القرى الجنوبية والبقاع وأطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع مواصلة احتلاله للنقاط الحدودية الخمس المتنازع عليها مع لبنان.