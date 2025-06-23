خسائر "إسرائيل" في الممتلكات تتجاوز المليار دولار من جراء القصف الإيراني "كالكاليست"

وطن: أقرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية بحجم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاحتلال جراء الرد الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار المادية خلال أسبوع واحد فقط تخطت المليار دولار، متجاوزة بذلك الخسائر الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق التعويضات في "سلطة الضرائب الإسرائيلية"، أمير داهان، قوله خلال جلسة للجنة المالية في "الكنيست": "حتى لو توقفت الحرب غدًا، سنصل إلى 50 ألف طلب تعويض عن أضرار بالممتلكات"، مؤكدًا أن قيمة التعويضات المدفوعة حتى الآن بلغت نحو 4.5 مليارات شيكل، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 5 مليارات شيكل (ما يعادل 1.43 مليار دولار).

وأوضح داهان أن حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن العملية الإيرانية خلال أسبوع واحد يعادل ضعف الخسائر التي لحقت بالكيان خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي وصلت حينها إلى 2.5 مليار شيكل.

وفيما يتعلق بميزانية صندوق التعويضات، أشار "المسؤول الإسرائيلي" إلى أن الصندوق اقترب من استنفاد موارده، بعدما بدأ العملية الإيرانية برصيد يتجاوز 9 مليارات "شيكل"، لكن لا تزال هناك طلبات مفتوحة بقيمة 6 مليارات شيكل عائدة لحرب "السيوف الحديدية" وأحداث السابع من أكتوبر، فيما لا تزال مصانع كبيرة في "الشمال الإسرائيلي" تقيم حجم خسائرها.

كما أوضح داهان أن الصندوق مسؤول عن تعويض الشركات التي انخفضت إيراداتها بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليار "شيكل" صُرفت لهذه الأغراض منذ السابع من أكتوبر، إلا أن معظم برامج الدعم توقفت مؤخرًا.

في سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أن نحو 240 مبنى، تضم أكثر من 2000 شقة سكنية، قد دُمرت أو تضررت بشدة بفعل الصواريخ الإيرانية منذ اندلاع "الحرب الإسرائيلية" على إيران في 13 يونيو الجاري وحتى يوم أمس.