الجبهة الشعبية تشيد بعملية "بشائر الفتح"ضد القواعد الأمريكية وتعتبرها رداً إيرانياً مشروعاً على العدوان الأمريكي – الصهيوني

وطن: أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية الإيرانية "بشائر الفتح" التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية، ووصفتها بردٍ مشروع على ما وصفته بالعدوان الأميركي السافر الذي طال منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم، أن من حق إيران كدولة ذات سيادة الدفاع عن أراضيها وشعبها ومقدراتها، مشيرة إلى أن استهداف القواعد الأميركية والصهيونية في المنطقة حقٌ يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورأت الجبهة أن هذا الرد يُشكل خطوة متقدمة في كسر الهيمنة الأميركية – الصهيونية في المنطقة، ويعكس تطورًا نوعيًا في معادلة الردع، خاصة بعد استخدام صواريخ "بشائر الفتح" الثقيلة التي دكت القواعد الأميركية في الخليج، ما يدل على امتلاك إيران لإرادة الردع وعدم السماح للطرف الآخر بفرض شروط المواجهة.

وأوضحت أن التهديدات الأميركية الأخيرة لم تفلح في ثني طهران عن ممارسة حقها السيادي، داعية جميع قوى الأمة وأحرار العالم إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الصفوف في مواجهة "العدوان المزدوج الأميركي – الصهيوني"، وفق البيان.

وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الشعبية دعمها الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في "معركتها العادلة"، داعية الشعوب وقواها الحية إلى رفض العدوان والوقوف إلى جانب إيران والمقاومة دفاعًا عن السيادة والكرامة.