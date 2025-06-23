باسم "بشارة الفتح".. إيران ترد على العدوان وتستهدف "قاعدة العديد" الأمريكية في قطر

وطن: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، مساء الاثنين، تنفيذ هجوم صاروخي قوي على "قاعدة العديد" الأميركية في قطر، ضمن عملية حملت اسم "بشارة الفتح"، وذلك ردًا على الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية سلمية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إيران أطلقت 10 صواريخ باتجاه القاعدة، فيما أفادت وكالة "فرانس برس" وشهود عيان لوكالة "رويترز" بسماع انفجارات عنيفة ومتتالية في أجواء العاصمة القطرية، الدوحة.

وتُعد "قاعدة العديد الجوية" أحد أهم وأكبر المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة، بل هي العصب الرئيسي للعمليات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، حيث تضم مركز القيادة المركزية (CENTCOM)، وتُستخدم لقيادة العمليات الجوية، تشغيل الأقمار الصناعية، وإدارة الطائرات المسيّرة.