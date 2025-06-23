غزة: عمليات للمقاومة بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة.. ومقتل عدد من جنود الاحتلال

وطن: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من "الإجهاز على 3 جنود صهاينة بالأسلحة الخفيفة من المسافة صفر شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة"، إضافةً إلى دكها لـ"موقع السناطي المستحدث شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعدد من قذائف الهاون من العيار المتوسط".

من جهتها عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهدافها "مقراً للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال، وقوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل، شمالي شارع 5 شمالي مدينة خان يونس".

وفي السياق اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي احتياط في معركة شمالي قطاع غزة.