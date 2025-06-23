إيران تستعد للرد وأمريكا تترقب.. الهجوم الإيراني وشيك والموعد خلال ساعات

وطن: كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن التقديرات داخل الإدارة الأميركية تشير إلى أن إيران تستعد لتنفيذ رد انتقامي خلال الساعات أو اليومين المقبلين، رداً على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت إيرانية.

وأوضحت المصادر أن الرد الإيراني المحتمل قد يستهدف القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن لاحتواء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وفي هذا السياق، وجّه المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري، إبراهيم ذو الفقاري، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "سيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا من سينهيها".

وتأتي هذه التطورات عقب الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في إيران، ما دفع طهران إلى إطلاق تهديدات بالرد القاسي.

ويُشار إلى أن التصعيد بدأ في 13 يونيو الجاري، حين شنّت إسرائيل سلسلة من الهجمات على مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران، أسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعلماء الإيرانيين.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مواقع للاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وفي أعقاب هذا التصعيد، انضمت الولايات المتحدة إلى المواجهة بشكل مباشر، في خطوة اعتبرها مراقبون الأعنف منذ الثورة الإيرانية عام 1979، رغم دعوات دولية متكررة للتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات.