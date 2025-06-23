مستوطنون يسرقون مركبة مواطن غرب سلفيت والاحتلال يضع كرفانات عند مدخل بروقين

وطن: سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبة مواطن أثناء مروره في طريق ترابي قرب قرية رافات غرب سلفيت، بعد تهديده بالسلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعترضوا طريق المواطن أثناء قيادته مركبته في طريق زراعي يصل بين بلدتي كفر الديك ورافات في المنطقة المسماة "عرارة"، وسرقوها تحت تهديد السلاح، ولاذوا بالفرار باتجاه المستوطنات المجاورة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة كرفانات عند مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، في خطوة قد تشير إلى نية الاحتلال إقامة نقطة عسكرية دائمة أو بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.