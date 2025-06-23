غزة: أكثر من 350 شهيداً وجريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الفجر

وطن: استشهد 3 مواطنين، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين شمال غربي قطاع غزة.

وفي مجزرة جديدة قرب مركز مساعدات تابع لشركة أميركية شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهد 13 مدنياً بنيران الاحتلال، بينهم عدد من منتظري المساعدات.

كما أكدت مصادر محلية، استشهاد 29 مواطناً منذ فجر اليوم في أنحاء متفرقة من القطاع، بينهم 13 شهيداً ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استهدف الاحتلال خيام نازحين قرب مسجد الهداية في مواصي القرارة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأسفر قصف آخر على خيام نازحين في منطقة المواصي شمال غربي بلدة القرارة عن استشهاد 5 مواطنين وسقوط عدد من الجرحى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية بلغت 39 شهيداً و317 إصابة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يُمعن جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، مستهدفاً بالغارات والقصف المدفعي الأحياء السكنية ومواقع توزيع المساعدات وخيام النازحين.