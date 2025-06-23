نعيم قاسم: المقاومة باقية ومستمرة، وتُرمِّم وضعها والاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدًا

رام الله – وطن: أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان المقاومة باقية ومستمرة، وتُرمِّم وضعها وقد عبَّرت عن قوة استمراريتها بأهلها.

وقال قاسم في حديث لموقع العهد "أن نُدير معركة أولي البأس مع المجاهدين الأسطوريين ونخرج منها صامدين ثابتين مستمرين في حمل لواء المقاومة والتحرير فهذا إنجاز عظيم".

وأضاف قاسم " أن المقاومة حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان وانسحاب "إسرائيل"."، مضيفا "على الدولة أن تمارس كلّ ضغوطاتها وتستثمر علاقاتها الدولية لتُلزم "إسرائيل" بالانسحاب من لبنان".

وتابع قاسم "نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب الذي نتخذه في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة في تحقيق الهدف وهو انسحاب الاحتلال من لبنان."

وحول الحرب مع ايران قال قاسم "ستنتصر إيران لأنَّها صاحبة حق ومُعتدَى عليها"، مضيفا "إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية، وإيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحَّدًا في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي".

وتطرق قاسم الى التهديد باغتيال المرشد الإيراني خامنئي قائلا " إنَّ تهديد ترامب باغتيال الإمام الخامنئي عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف، فترامب جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".

وأضاف ان "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدًا لأن المنطقة بأكملها في خطر".