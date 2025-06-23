تساؤلات أمريكية: ما مصير 400 كلغم مخصب من اليورانيوم لدى إيران؟

وطن: قالت "نيويورك تايمز" إن القيادة الأمريكية تجهل الوجهة التي نقلت إليها إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، بعد الضربة الأمريكية لمواقعها النووية.

وبحسب معلوماتها، فإن نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لا يعلمان أي شيء عن مكان وجود 400 كغم من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%. ورجحت الصحيفة بأن الضربة التي استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية قد أعادت تطورها للوراء بما بين 2-5 سنوات.

لكن البيت الأبيض قال في تغريدات ان واشنطن واثقة من أن ضرباتها على إيران استهدفت مواقع تخزين اليورانيوم المخصب وأن البنية التحتية النووية دُمرت.