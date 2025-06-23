"وول ستريت جورنال": "إسرائيل" تسعى لإنهاء الحرب مع إيران.. ماذا ردت الأخيرة؟

وطن: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنَّ الولايات المتحدة الأميركية أبلغت مسؤولين عرباً في المنطقة بأنَّ "إسرائيل" تسعى لإنهاء الحرب مع إيران قريباً، وفقاً لمسؤولين عرب، وطلبت إيصال هذه الرسالة إلى إيران.

وقال المسؤولون "إن إيران ردّت بأنها غير مستعدة للتراجع بعد، إذ تشعر بأنها مضطرة إلى الرد على الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية".

وبحسب الصّحيفة، "تتوقع إسرائيل استنفاد قائمة أهدافها العسكرية في إيران خلال الأيام المقبلة، ما سيُفسح المجال لإنهاء القتال، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين".

وأضافت: "مع ذلك، لا يزال الوضع متقلباً، وسيعتمد على رد إيران".

وفي السياق نفسه، أشارت كبيرة المعلّقين السياسيين في القناة الـ"12" الإسرائيلية، دانا فايس، إلى أنّ العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران لم تُفضِ إلى "ضربة قاضية"، معتبرة أنّ المشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعدّدة، أبرزها كيفيّة إنهاء الحدث من دون الانجرار إلى حرب طويلة الأمد.