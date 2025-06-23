"التربية" تطلق رياض الأطفال الصيفية في جنين وطولكرم لدعم الأطفال النازحين

وطن: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتعاون مع وحدة مشاريع البنك الدولي، برنامج رياض الأطفال الصيفية ضمن مشروع الشراكة في التعليم المبكر، في مديريات طولكرم وجنين وقباطية، بهدف دعم الأطفال النازحين وتمكينهم من بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتنفيذ أنشطة تربوية وترفيهية وتفريغ للطلبة.

وبيّنت الوزارة أنه تم التعاقد مع عدد من رياض الأطفال الخاصة في المديريات الثلاثة لاستيعاب الأطفال وتوفير الأجواء المناسبة لهم، موضحة أن عدد الأطفال الملتحقين بلغ 665 طفلًا، حيث سيستمر دوامهم في الرياض الصيفية حتى تاريخ 15/08/2025.

وأكدت "التربية" أن هذا التدخل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوفير خدمات تعليمية ونفسية للأطفال المتضررين من العدوان، وضمان استمرارية هذه الفئة من الطلبة من الانخراط في رياض الأطفال في ظل الظروف الطارئة، خاصة بعد أن تسبب الاجتياح المتواصل لمحافظتي جنين وطولكرم، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم توفير كافة المتطلبات والتجهيزات اللازمة.