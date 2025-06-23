4 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس

وطن: استُشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، خيام النازحين قرب مسجد الهداية بمواصي منطقة القرارة، شمال غرب خان يونس.

يشار إلى أن الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم عددا من منتظري المساعدات، في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، خاصة بمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 مواطنا، وعشرات الجرحى.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية 450 وأكثر من 3,466 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,998 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,559 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.