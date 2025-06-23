ورقة موقف لمركز "شمس": "إسرائيل" تحاصر الجغرافيا وحواجزها العسكرية تخنق الحياة الاجتماعية للفلسطينيين

وطن: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف تتناول الأثر العميق الذي تتركه الحواجز العسكرية الإسرائيلية على الحياة الاجتماعية للفلسطينيين، موضحة أن هذه الحواجز لم تعد مجرد وسائل أمنية مؤقتة، بل تحولت إلى أدوات منهجية للسيطرة والإخضاع، تهدف إلى تقويض النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتفكيك الروابط الأسرية والمجتمعية.

وتبرز الورقة كيف أدت الحواجز إلى عزل التجمعات السكانية عن بعضها البعض، وأضعفت التواصل والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية، وأثرت بشكل مباشر على تماسك الأسرة الفلسطينية، وعمقت مظاهر الانقسام الجغرافي والاجتماعي.

كما تناولت الورقة الآثار النفسية المدمرة للحواجز، التي تزرع الخوف والقلق والإحباط في نفوس الفلسطينيين، إضافة إلى دور الحواجز في دفع الفلسطينيين نحو الهجرة الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى تفريغ بعض المناطق من سكانها، وإضعاف صمود المجتمع الفلسطيني.

وتخلص الورقة إلى التأكيد على أن الحواجز جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني، مشددة على ضرورة التصدي لهذه السياسات عبر تعزيز الصمود المجتمعي، وفضح هذه الانتهاكات محلياً ودولياً، دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.

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