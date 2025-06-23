في أطول عملية قصف متتالية منذ بدء الحرب .. ايران تطلق 4 رشقات صاروخية وصافرات الانذار تدوي في فلسطين من شمالها الى جنوبها

رام الله - وطن: في أطول عملية قصف متتالية منذ بدء الحرب، اطلقت ايران صباح اليوم الاثنين 4 رشقات صاروخية على اهداف اسرائيلية.

ودوت صافرات الانذار في كل كل ارجاء فلسطين المحتلة من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها .

وقالت مصادر عبرية ان ما بين 10-15 صاروخا أطلقت من إيران في الرشقات الأربع المتتالية.

واكدت مصادر عبرية سقوط صواريخ ايرانية مباشرة في عدة مناطق، عرف منها في اسدود، حيث استهدف صاروخ ايراني محطة توليد الكهرباء في المدينة.

واكدت مصادر عبرية سقوط صاروخ في منطقة استراتيجية جنوب فلسطين، تابعة لشركة الكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان لها "على إثر تعرّض منشأة بنية تحتية استراتيجية تابعة لشركة الكهرباء في الجنوب لأضرار، سُجّلت انقطاعات في تزويد الكهرباء لعدد من المستوطنات في المنطقة."

كما ذكرت مصادر عبرية ان صاروخا كبيرا سقط في شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت المصادر العبرية ان الصاروخ سقط بشكل مباشر في مدينة صفد وخلف اضرار كبيرة

وتسببت الصواريخ الايرانية في اغلاق المجال الجوي ومنعت من هبوط عدد من الطائرات.

وقالت القناة 12 العبرية ان طائرات "إسرائيلية" تحلق فوق البحر المتوسط منذ أكثر من 40 دقيقة ولا يتوقع هبوطها الآن بسبب الصواريخ الإيرانية.

وقال الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون الأمنية، يوسي ميلمان ان القدرة الصاروخية الإيرانية لم تضعف فعليا، الصواريخ المُطلَقة باليستية ثقيلة، وبعضها مزوّد برؤوس حربية متشظية، هذه حرب استنزاف بكل ما للكلمة من معنى.