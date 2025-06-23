الاحتلال يغلق حاجز جبع لليوم الثاني ويحرر مخالفات بمحيط بلدة الرّام

رام الله - وطن: تواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءاتها التعسفية في محيط شمال القدس، حيث تمركزت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، على دوار "أبو الشهيد" عند المدخل الرئيس لبلدة الرّام، وتقوم بتحرير مخالفات للمركبات، التي تحاول الالتفاف على الأزمة المرورية الخانقة الناتجة عن الإغلاق الكامل لحاجز جبع العسكري.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال اغلاق حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس، للمتجهين من الرام باتجاه دوار جبع، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور واحتجاز عشرات المركبات في طوابير طويلة وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت محافظة القدس أن هذا الإجراء يُظهر مجددًا كيف تُستخدم الحواجز كأداة عقاب جماعي، تمتد آثارها إلى كل مفصل من مفاصل الحياة اليومية، وتعكس سياسة السيطرة الميدانية التي تُقيّد حتى أبسط حقوق الحركة.

وقد وثّقت المحافظة ميدانياً مبيت عشرات المواطنين داخل مركباتهم، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنّون، دون مبرر قانوني لهذا الإغلاق، في مشهد يمسّ الكرامة الإنسانية ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.