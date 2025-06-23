جيش الاحتلال يكشف عن خلل خطير في أنظمة الكشف والدفاع الجوي..صاروخ ايراني ضرب حيفا بشكل مباشر أمس دون رصده واعتراضه

رام الله - وطن: نشر جيش الاحتلال تحقيق محدث حول إصابة صاروخ ايراني أمس هدفا في مدينة حيفا، والذي تبين منه وجود خلل خطير في عمل الجيش، حيث لم يتم اكتشاف الصاروخ، ولذلك لم تُطلق نحوه أي وسائل اعتراض، ولم تُفعل صفارات الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتللا الإسرائيلي انه "على خلاف التحقيق الأولي الذي عُرض أمس، فإن ما أصاب حيفا صباح أمس لم يكن صاروخ اعتراض، بل كان صاروخًا باليستيًا إيرانيًا كجزء من الرشقة الصاروخية".

واضافت "لم تُكتشف الصواريخ من قِبل أنظمة الرصد التابعة لسلاح الجو، مما أدى إلى سلسلة من الإخفاقات: لم تُطلق نحوه صواريخ اعتراض، لم تُفعل التحذيرات في مدينة حيفا، وأصاب الصاروخ الإيراني الهدف دون أي إنذار."

ووفقًا للتحقيق، انفصل الصاروخ الإيراني عن رأسه الحربي في الجو، ولم تُطلق الصواريخ الاعتراضية إلا على الجزء الخلفي الذي تم رصده. أما الرأس الحربي نفسه، فلم يُرصد، وسقط في حيفا.