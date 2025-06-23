قائد الجيش الإيراني يتوعد أمريكا بـ"رد قوي" بعد ضرباتها على بلاده

وطن: قال القائد العام للجيش الإيراني إنه سيكون هناك "رد قوي" على الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في مقطع فيديو نشرته عدة وسائل إعلام تابعة للدولة.

وقال الجنرال أمير حاتمي: "على مر تاريخنا، واجهنا أمريكا مرات عديدة. في كل مرة حاولوا فيها مهاجمتنا، كانوا يتلقون ردًا قويًا".

وتابع قائد الجيش الإيراني: "سنقاتل؛ سنقاتل من أجل السعادة. لقد كان لدينا الكثير من الشهداء، لكننا سنقاتل بقوة وشجاعة. كونوا على ثقة من قوتنا".

وتم تعيين حاتمي، أحد أكبر الجنرالات في إيران، في هذا المنصب قبل أقل من أسبوع، حيث أعادت إيران ترتيب قيادتها العسكرية لملء المناصب الشاغرة بعد أن قتلت إسرائيل العديد من الشخصيات البارزة في هجماتها الأخيرة.