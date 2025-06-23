تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس إيراني جنده "الموساد" لتنفيذ مهام داخل إيران

وطن: تستمر السلطات الإيرانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليها في الإعلان بكثافة عن إلقاء القبض على جواسيس وتفكيك شبكات من العملاء الذين جندهم "الموساد" الإسرائيلي لمهام داخل البلاد.

واليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن إعدام الجاسوس محمد أمين مهدوي‌ شايسته، صباح اليوم الاثنين، المتهم بالعمالة لجهاز "الموساد" وتنفيذ مهمات لصالحه داخل إيران عبر شبكات إلكترونية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الجاسوس مهدوي شايسته كان مسؤولاً عن إدارة شبكة الكترونية، ونقل الأوامر من ضباط "الموساد"، وتوجيه العمليات الافتراضية وحتى الميدانية.

ومنذ انطلاق الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد نشطت الأجهزة الأمنية الإيرانية في القبض على أفراد من شبكات تابعة لإسرائيل وخاصة منها التي كانت تنشط في تشغيل الطائرات المسيرة.

وخلال الأيام الماضية أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقاء القبض على أشخاص من جنسيات أجنبية بنفس التهم في خضم صراع خطير مع إسرائيل لا تقف حدوده عند الضربات المتبادلة وإنما على مستوى العملاء الذين ينفذون مهام قد تكون أخطر بكثير من الضربات العسكرية المدمرة.