رئيس كولومبيا: اضطرابات الشرق الأوسط بدأت بقصف الأطفال الفلسطينيين

وطن: قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن كافة الاضطرابات التي تحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط، “بدأت بقصف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ونشر بيترو على منصة إكس، الأحد، مقطعاً من احتجاجات أنصار فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، هاجم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأرفق بيترو منشوره بتحذير من “خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وتأتي تصريحات بيترو في خضم توترات في الشرق الأوسط كان أحدثها ضربة أمريكية جوية ضد إيران، الأحد، انضمت من خلالها الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي، واستهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية.

وتابع قائلا: “كل شيء بدأ بقصف الأطفال الفلسطينيين وإبادة شعب غزة. الآن نحن على أعتاب حرب عالمية”.

وأضاف: “نقطة البداية للحل، هي أن يتوقف نتنياهو عن قصف فلسطين، ويعلن وقف إطلاق النار، ويتوقف عن تعريض البشرية كلها للخطر”.