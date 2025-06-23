واشنطن تحذر: إغلاق هرمز سيشعل أزمة اقتصادية كبرى

وطن: حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين، الإثنين، على استخدام نفوذها لإقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال روبيو إن بكين تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز لتأمين إمداداتها النفطية، مشددا على أهمية تدخل الصين لمنع طهران من اتخاذ خطوة قد تؤدي إلى إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وحذر روبيو من أن إغلاق المضيق سيكون "خطأ فادحا" و"انتحارا اقتصاديا" لإيران، مؤكدا أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة للتعامل مع هذا السيناريو، لكنه شدد على أن الأمر لا يقتصر على رد واشنطن فقط، بل يتطلب استجابة من دول أخرى قد تتأثر بشكل أكبر.

في غضون ذلك، أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن القواعد التي استخدمتها القوات الأميركية لشن الهجمات على المواقع النووية الإيرانية "ستعتبر أهدافا مشروعة"، مما يعكس تصعيدا في الخطاب الإيراني.

هذا وقد انضمت الصين، إلى جانب روسيا وعدد من الدول العربية، في إدانة الهجمات الأميركية ووصفتها بأنها تزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط.

في نفس السياق، دانت كوريا الشمالية الضربات الأميركية، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي سيادة الدول.

وألقت كوريا الشمالية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، بالمسؤولية على "الجرأة المتهورة لإسرائيل" في تصعيد التوتر بالمنطقة.