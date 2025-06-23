250 ألف فرنسي في "إسرائيل".. فرنسا تبدأ عمليات الإجلاء العسكرية

وطن: أعلنت فرنسا عن نيتها نشر طائرة عسكرية من طراز "آيه 400 إم" إلى إسرائيل لإجلاء مواطنيها الراغبين في المغادرة، وذلك وفق بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع صدر الأحد.

وأكد البيان أن الرحلات الجوية ستنطلق من مطار اللد في تل أبيب إلى قبرص، بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وستدعم الرحلات المدنية الحالية التي تنطلق من عمان.

جاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني عقد في قصر الإليزيه بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل وجود نحو 250 ألف مواطن فرنسي في إسرائيل، بينهم حوالي 100 ألف مسجلون في القنصليات الفرنسية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن عدد الرحلات الجوية سيعدل حسب الحاجة، مع العلم أن طائرة "آيه 400 إم" تستوعب حوالي مئة راكب.

وخلال الأسبوع الماضي، تلقى فريق الأزمة في وزارة الخارجية أكثر من 4,500 مكالمة هاتفية من مواطنين فرنسيين في إسرائيل.

وفي خطوة ميدانية، أعيد يوم الأحد 160 فرنسيا، معظمهم من الفئات الأكثر ضعفا، إلى باريس من الأردن، حيث استقبلهم وزير الخارجية جان نويل بارو، في مطار باريس أورلي.

وعبر أحد الركاب، هيرفي بيريبي، عن ارتياحه قائلا: "سارت الأمور حقا على ما يرام، ونحن مسرورون بالوصول. نأمل ببعض السلام، القليل منه، لكل المجتمعات بغض النظر من هم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية عبر منصة "إكس" أن هناك رحلتين أخريين قادمتين، وأن الطائرات العسكرية الفرنسية ستشارك في عمليات الإجلاء اعتبارا من اليوم الإثنين.