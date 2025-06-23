الاحتلال يقصف خيام النازحين بخان يونس ويقتل مزيدا من منتظري المساعدات

وطن: قال مصدر في مجمع ناصر الطبي إن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- استهدف خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع قد أفادت في وقت سابق باستشهاد 50 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ ساعات فجر أمس الأحد، وأوضحت أن من بين الشهداء 18 من المجوّعين منتظري المساعدات.

وقصف جيش الاحتلال عشرات المنازل وخيام النازحين مما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

وقد وثّق مكتب الإعلام الحكومي بغزة استشهاد 154 فلسطينيًا وإصابة 3500 آخرين وفقدان 39، منذ افتتاح تلك المراكز في 27 مايو/أيار الماضي.

ومنعت إسرائيل -منذ الثاني من مارس/آذار الماضي- دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع والتي يعتمد المواطنون البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل عليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية، قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا بغزة، متجاهلة النداءات الدولية والأممية بوقفها.