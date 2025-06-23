واشنطن تصدر "تحذيرا" لمواطنيها حول العالم وتبدأ إجلاء رعاياها من "إسرائيل"

وطن: طالبت الولايات المتحدة الإثنين من مواطنيها حول العالم بأخذ الحيطة، على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن النزاع هناك قد يعرض المسافرين والمقيمين الأمريكيين لمخاطر أمنية متزايدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الأمني أن "الاشتباكات بين إسرائيل وإيران تسببت باضطرابات على صعيد السفر وإغلاق متكرر للمجالات الجوية بالمنطقة". وأشارت الوزارة إلى إمكانية اندلاع احتجاجات تستهدف المواطنين والمصالح الأمريكية في الخارج.

ووجهت الخارجية نصيحة لجميع الأمريكيين بزيادة الحذر أثناء تنقلهم أو إقامتهم خارج البلاد.

ولم يتطرق البيان إلى الدور الأمريكي في النزاع، تحديدا الهجمات التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، وسط تحذيرات طهران من تداعيات "يتعذر إصلاحها".

وتوعدت إيران بدورها القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بعمليات انتقامية ردا على الضربات الجوية الأخيرة التي أعلن البنتاغون أنها ألحقت أضرارا بالغة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن "الولايات المتحدة لم يعد لها مكان في الشرق الأوسط"، مضيفا: "عليها الاستعداد لعواقب لا يمكن إصلاحها".

وشدد ولايتي كذلك على اعتبار القواعد العسكرية التي انطلقت منها الهجمات الأمريكية "أهدافا مشروعة".

وشرعت الولايات المتحدة السبت في تنظيم رحلات إجلاء لمواطنيها والمقيمين الدائمين لديها من "إسرائيل".

وأعلنت البعثة الأمريكية في العراق عن تقليص إضافي في طاقمها، مع مغادرة موظفين جدد خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع تصاعد التوتر. كما أصدرت واشنطن أمرا لعائلات وموظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة بيروت.

وأوصت الخارجية الأمريكية أيضا مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.