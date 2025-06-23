صاروخ من اليمن يهز "تل أبيب" والقدس ويُربك الاحتلال

وطن: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، بأنّ صاروخاً أُطلق من اليمن ضد أهداف في فلسطين المحتلة.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات عنيفة هزّت "تل أبيب"، والقدس المحتلة، سُمع صداها حتى الضفة الغربية، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وكانت الجبهة الداخلية لدى الاحتلال أعلنت رصد إطلاق صواريخ من إيران. فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل دفاعاته الجوية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صاروخ واحد.

وبعد أن ذكرت وسائل اعلام ايرانية أن إيران بدأت هجوما صاروخيا جديدا على "إسرائيل"، أكدت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية إن الموجة الصاروخية 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى وقوع إصابات إثر تدافع المستوطنين في أثناء الهروب نحو الملاجئ.