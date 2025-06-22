الاعلام العبري: تدمير البرنامج النووي الإيراني بالقنابل غير ممكن

وطن: أكّد المحلّل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، في تصريحات بثّتها "القناة 13"، أنّ "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالقنابل غير ممكن"، مشيراً إلى أنّ "الأمر لن يتغيّر حتى لو واصلنا الهجوم لسنة إضافية بمشاركة الولايات المتحدة".

وقال بن دافيد: "لقد استنفدت إسرائيل الأهداف العسكرية. البرنامج تعرّض للهجوم، صحيح، لكنّ قياس الحدث من زاوية الأضرار المادية ليس هو المعيار الحقيقي. الأهمّ هو الإدراك بأنّ المعرفة الإيرانية ما تزال موجودة، والقدرة على التخصيب لم تُسلب منهم".

وأضاف: "لا يمكن تدمير برنامج نووي عبر القصف الجوي فقط. ما تبقّى من المواد يمكن نقله وتخصيبه في أماكن أخرى. وهذا يجعل من أيّ ضربة مهما كانت قوية، غير كافية لإنهاء المشروع النووي الإيراني".

وقال إنّه "يجب أن نكون حذرين في استخدام مصطلحات مثل "دمّرنا البرنامج النووي الإيراني"، مشدّداً على أنّ "أهمية هذا الحدث تكمن في مستوى الوعي لا في تأثيره المادي".

وأشار إلى أنّ "البرنامج النووي الإيراني لم يختفِ الليلة. نحن من أردنا هذا الهجوم، ونفّذته الولايات المتحدة، لكنه لم يقضِ على البرنامج النووي".

ولفت إلى أنّ السؤال الأساسي الآن هو "إلى أين ستتجه إيران؟ هل سيكون هناك ردّ على الأميركيين، أم على إسرائيل، أم أنها ستعود إلى طاولة المفاوضات؟"،مشيراً إلى أنّ الضربة لم تحقّق ما كانت "إسرائيل" تطمح إليه على المستوى الاستراتيجي، وأنّ الملف الإيراني لا يزال مفتوحاً بكلّ احتمالاته.

تصريحات بن دافيد تأتي في وقت تتصاعد فيه التقديرات داخل "إسرائيل" بأن الضربة الأميركية الأخيرة، رغم صداها، لم تحقّق هدفها الاستراتيجي، وأنّ إيران لا تزال تحتفظ بعناصر القوة الأساسية في برنامجها النووي، وعلى رأسها المعرفة والخبرة العلمية.

وكانت الولايات المتحدة قصفت منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان، تحت مسمّى عملية "مطرقة منتصف الليل"، التي قادتها القيادة الوسطى الأميركية واستخدمت فيها 125 طائرة عسكرية ومجموعة من الصواريخ الخارقة للتحصينات.

وفي وقت سابق، أوصى البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهمّ الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، ويؤكّد أنّ القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.