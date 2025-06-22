تلّ المنطار يتحوّل إلى مصيدة.. "القسام" و"سرايا القدس" تستهدفان قوات الاحتلال شرقي غزة

وطن: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل المنطار شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامناً مع استهداف تجمعات للجنود في الموقع ذاته بدفعتين من قذائف الهاون.

وفي السياق نفسه، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت أمس السبت النقطة نفسها بقذائف هاون ثقيلة، مستهدفة جنود الاحتلال وآلياته العسكرية.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد خسائر قوات الاحتلال، حيث أشار موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية" إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز الـ42 قتيلاً منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري.

وتواصل كتائب القسام عملياتها ضمن معركة "حجارة داوود"، إذ بثّ إعلامها العسكري، الجمعة 20 حزيران، مشاهد لكمين مركّب نفّذه مقاوموها ضد آليات الاحتلال على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.