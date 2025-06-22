منتدى مسيحيي الأرض المقدسة يدين تفجير كنيسة مار الياس في ريف دمشق

وطن: دان منتدى مسيحيي الأرض المقدسة التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في منطقة دويلعة بريف دمشق، مساء اليوم الاحد، وأدى إلى استشهاد 25 مصلياً على الأقل.

وأكد المنتدى في بيان رسمي وصل وطن نسخة منه، أن الجريمة "إرهابية نكراء" تستوجب مواجهة حازمة من السلطات السورية والعالمية، أمنياً وفكرياً، لترسيخ ثقافة احترام الآخر ونبذ العنف.

وطالب المنتدى القادة الدينيين والسياسيين بإدانة واضحة، مشدداً على براءة الإسلام من هذه الأفعال، وعلى أن المسيحيين جزء أصيل من مجتمعاتهم في الشرق، يستحقون المساواة والاحترام الكامل.

البيان كما وصل وطن:

لا للإرهاب، نعم للاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة للجميع!

فجعنا مساء اليوم بالعملية الانتحارية التي نفذها أحد الإرهابيين في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في منطقة دويلعة في ريف العاصمة السورية (دمشق). فاجعتنا الكبرى هي بسبب ارتقاء ضحايا، حيث تتحدث الانباء الأولية عن سقوط ما لا يقل عن 25 شهيد، بعد أن كان قد فجر الانتحاري نفسه بالقرب منهم وهم يصلون داخل الكنيسة!

نعبر عن غضبنا من هذه العملية الإرهابية واستنكارنا الشديد لها. وندعو السلطات في سورية خاصة وفي منطقتنا والعالم عامة للعمل بصرامة ضد الإرهاب والإرهابيين، سواء امنيا وتربويا، كي يتعلم الجميع احترام الآخر حتى وان اختلف معه!

نتمنى أن نسمع أصواتا واضحة مستنكرة لهذه العملية الإرهابية النكراء، لاسيما من رجال دين وقادة سياسيين ومدنيين، كي توصل رسالة واضحة للجميع بأن الإسلام بريء من مثل هذه الجرائم.

كما نناشد الجميع التشديد بأن المسيحيين هم جزء لا يتجزأ في المجتمعات التي ولدوا وترعرعوا فيها، ونشدد على أهمية التعامل على قدم المساواة مع كل مكونات المجتمع في جميع دول العالم، وخاصة في شرقنا الحبيب.

نرفع الصلاة هذا المساء من أجل راحة أنفس الشهداء ونعزي ذويهم، ونصلي من اجل شفاء الجرحى. كما نصلي من أجل جميع البشر كي يروا وجه الله في كل انسان، فيكفوا عن قتل الآخرين لا بالجسد ولا بالروح.



منتدى مسيحيي الأرض المقدسة