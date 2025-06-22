الاحتلال يهدم 30 منزلاً في مخيم نور شمس ضمن مخطط لتغيير الواقع الجغرافي

وطن: تواصل جرافات الاحتلال، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات هدم واسعة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري المتصاعد على المدينة ومخيميها لليوم الـ147، ولليوم الـ134 تحديداً على مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يستخدم ست جرافات ثقيلة في عمليات الهدم، مستهدفاً المباني السكنية في حارة المنشية ومحيطها، حيث تم تسوية العشرات منها بالأرض وفتح شوارع جديدة ضمن مخطط لتغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وأسفرت هذه العمليات عن هدم أكثر من 30 مبنى سكنياً حتى الآن، فيما شهد مخيم طولكرم خلال الأسبوعين الماضيين هدم أكثر من 50 مبنى آخر.

وتسبب هذا العدوان بدمار واسع طال حارات البلاونة، والعكاشة، والنادي، والسوالمة، والحمّام، والمدارس، وأدى إلى انهيار البنية التحتية والمرافق السكنية الأساسية.

ويأتي ذلك ضمن خطة إسرائيلية أعلنها الاحتلال في أيار/ مايو الماضي، تشمل هدم 106 مبانٍ، بينها 58 في مخيم طولكرم و48 في نور شمس، بذريعة "فتح طرق وتغيير معالم المنطقة".

في غضون ذلك، شددت قوات الاحتلال الحصار المفروض على المخيمين، مانعة السكان من الوصول إلى منازلهم، مع إطلاق نار مستمر يستهدف كل من يحاول الاقتراب من المنطقة، وسط انتشار واسع لفرق المشاة والآليات العسكرية.

وفي مدينة طولكرم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، خاصة في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وشارع نابلس، والسوق، حيث تُعطّل حركة المركبات والمواطنين بشكل متعمد، إلى جانب تحويل شارع نابلس إلى ثكنة عسكرية عبر السيطرة على مبانٍ سكنية وإخلاء سكانها منذ أكثر من أربعة أشهر.

كما تواصل القوات إقامة سواتر ترابية في الشارع الذي يربط المخيمين، إضافة إلى نصب حواجز مفاجئة، ما فاقم معاناة السكان وحال دون وصولهم إلى منازلهم.

في المقابل، انسحبت قوات الاحتلال من بلدات بلعا، وعتيل، ودير الغصون، وشوفة شمال وشرق طولكرم، بعد عدوان استمر يومين، خلّف دماراً كبيراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأضراراً واسعة في الشوارع والبنية التحتية.

وبدأت طواقم البلديات المحلية بإزالة السواتر الترابية من الطرق، في محاولة لإعادة فتحها أمام حركة المواطنين بعد عزلة قسرية استمرت يومين.

وحتى اللحظة، أسفر العدوان عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، وتدمير أكثر من 400 منزل كلياً، وتضرر 2573 منزلاً جزئياً، كما أدى إلى تهجير ما يزيد عن 25 ألف مواطن من المخيمين، وسط استمرار الإغلاق المشدد وتحويل المنطقة إلى شبه خالية من السكان.