حزب الله يدين العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية ويحذّر من تداعيات كارثية

وطن: أدان حزب الله، اليوم السبت، العدوان الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية السلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً إياه بـ"الاعتداء الهمجي والغادر"، محذراً من أنه يشكّل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن هذا الهجوم يُعدّ تصعيداً جنونياً غير محسوب العواقب، قد يؤدي إلى توسيع دائرة الحرب وإدخال المنطقة والعالم في أتون الفوضى، داعياً إلى مواقف دولية رادعة لمنع تدهور الأوضاع.

واتهم حزب الله الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بالسعي لفرض الهيمنة وكسر إرادة الدول المستقلة عبر استهداف منشآت نووية سلمية، بهدف التعويض عن فشل الاحتلال الإسرائيلي في منع الرد الإيراني الصاروخي الأخير.

وأشار الحزب إلى "الشراكة الكاملة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل في جميع الاعتداءات التي طالت دول المنطقة، من غزة ولبنان، إلى سوريا واليمن، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد والدفاع عن أراضيها وشعبها وسيادتها.

وجدّد حزب الله تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، معبّراً عن ثقته بقدرتها على مواجهة العدوان وتحقيق النصر، مشدداً على أن هذه الهجمات لن تعيق تقدم إيران وتطورها العلمي.

وطالب الحزب الدول العربية والإسلامية، وكل الشعوب الحرة في العالم، بالوقوف إلى جانب إيران، داعياً الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحمّل مسؤولياتهما لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تتهدد حياة الآلاف وتفتح الباب أمام كارثة نووية غير مسبوقة.