الاحتلال يشدد حصاره على البلدة القديمة بالقدس

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من حصارها وإغلاقاتها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة البراق، بما في ذلك من جهة باب الأسباط، وباب المغاربة، وجورة العناب، وباب الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت اليوم كنيسة القيامة وكافة الكنائس والمزارات المسيحية، بحجة تعليمات ما يسمى الجبهة الداخلية.

وذكرت المحافظة بأن البلدة القديمة في القدس المحتلة شهدت استنفارا أمنيا وانتشارا مكثفا لقوات الاحتلال ووحداته الخاصة، ضمن إجراءات عسكرية لتأمين اقتحام رئيس وزراء دولة الاحتلال حائط البراق برفقة طاقم صحفي تابع لقناة 14 اليمينية.