9 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منتظري المساعدات شمال غرب غزة

وطن: استشهد تسعة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال شمال غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية في منطقة الواحة شمال غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة، جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية 450 شهيدا وأكثر من 3,466 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,959 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,242 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.